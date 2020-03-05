***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
05.03.2020 21:45
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2019 yılında 6 yatırımcı konferansına katılınmış olup toplam 291 yatırımcı ve analist ile görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi olmamıştır
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
özel denetçi talebi olmamıştır
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745337
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ile eş zamanlı olarak İngilizce de sunulmaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745336
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745330
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi.aspx
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425780
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
25
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2018 yılına ilişkin yapılan genel kurulda pay sahipleri dışında katılım olmamış olup, şirket denetçisi,şirketin yönetim kurulu üyesi ve mali işler direktörü hazır bulunmuştur.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 51
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim/Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
- 7. Yönetim Kurulunun 05/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2018 yılı karının kullanımına yönelik Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 252.158.076 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 700.779.289 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılması 33.910.100 ret oyuna karşılık 27.181.993.653 fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751032
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2019 0 % 80 % 1 % 80 Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurullar/Genel Kurul Tutanağ Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurullar/Genel Kurul Tutanağı - 64 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745337
-
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/DENETİM KOMİTESİ
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/RİSK KOMİTESİ
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
KURUMSAL YÖNETİM/POLİTİKALAR
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/FİNANSAL OPERASYONEL VERİLER/FAALİYET RAPORLARI/KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR/ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 75 % 75 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Yönetim kurulu başkanının adı
MEHMET TÜTÜNCÜ
İcra başkanı / genel müdürün adı
MEHMET TÜTÜNCÜ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751059
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET TÜTÜNCÜ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/05/2011 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MURAT ÜLKER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/03/1989 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
ALİ ÜLKER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/12/2005 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AHMET ÖZOKUR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/05/2011 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İBRAHİM TAŞKIN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/06/2016 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
CENGİZ SOLAKOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/04/2006 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
HALİL BÜLENT ÇORAPÇI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511374 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
AHMET MURAT YALNIZOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511374 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628595 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
49
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik ve Onur Kurulu Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etikbildirim@ulker.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri/Sürdürülebilirlik/2018 Sürdürülebilirlik Raporu
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İnsan Kaynakları
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulunun kilit yönetici poziyonları için halefiyet planı geliştirmedeki rolüne şirket içi düzenlemelerinde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Sürdürülebilirlik/insan hakları politikası ve rehber maddeleri
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Sürdürülebilirlik/insan hakları politikası ve rehber maddeleri
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal Yönetim/Politikalar/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yatırımcı İlişkileri/Sürdürülebilirlik/2018 Sürdürülebilirlik Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Kurumsal Yönetim/Politikalar/Etik Kurallar
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim ve Finansal Operasyonel veriler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı ilişkileri/Ülker Hakkında/ortaklık yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri/Finansal ve Operasyonel Veriler/Faaliyet Raporları/Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/İlişkili taraf işlemleri
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri/Sürdürülebilirlik Çalışmaları
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 89
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
KURUMSAL YÖNETİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
HAYIR
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/YÖNETİM KURULU/KOMİTELER
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538368
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - HALİL BÜLENT ÇORAPÇI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ahmet Murat YALNIZOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ahmet Murat YALNIZOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - HALİL BÜLENT ÇORAPÇI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Verda Beste TAŞAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - HALİL BÜLENT ÇORAPÇI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ahmet Murat YALNIZOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824743
BIST