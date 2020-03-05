***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2019 yılında 6 yatırımcı konferansına katılınmış olup toplam 291 yatırımcı ve analist ile görüşülmüştür.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi olmamıştırGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıözel denetçi talebi olmamıştır1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745337Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıTürkçe ile eş zamanlı olarak İngilizce de sunulmaktadırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745336Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745330Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttp://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi.aspxBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425780Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası25Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2018 yılına ilişkin yapılan genel kurulda pay sahipleri dışında katılım olmamış olup, şirket denetçisi,şirketin yönetim kurulu üyesi ve mali işler direktörü hazır bulunmuştur.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 511.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim/PolitikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni- 7. Yönetim Kurulunun 05/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2018 yılı karının kullanımına yönelik Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 252.158.076 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 700.779.289 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılması 33.910.100 ret oyuna karşılık 27.181.993.653 fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751032Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı29/03/2019 0 % 80 % 1 % 80 Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurullar/Genel Kurul Tutanağ Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurullar/Genel Kurul Tutanağı - 64 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745337İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/DENETİM KOMİTESİFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/RİSK KOMİTESİFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KURUMSAL YÖNETİM/YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJIKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKURUMSAL YÖNETİM/POLİTİKALARFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/FİNANSAL OPERASYONEL VERİLER/FAALİYET RAPORLARI/KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR/ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 75 % 75 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadırYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadırİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASIYönetim kurulu başkanının adıMEHMET TÜTÜNCÜİcra başkanı / genel müdürün adıMEHMET TÜTÜNCÜYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751059Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadırKadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMEHMET TÜTÜNCÜ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/05/2011 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MURAT ÜLKER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/03/1989 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)ALİ ÜLKER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/12/2005 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)AHMET ÖZOKUR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/05/2011 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)İBRAHİM TAŞKIN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/06/2016 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)CENGİZ SOLAKOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/04/2006 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)HALİL BÜLENT ÇORAPÇI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511374 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)AHMET MURAT YALNIZOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511374 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/628595 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/PolitikalarÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı49İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik ve Onur Kurulu BaşkanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietikbildirim@ulker.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri/Sürdürülebilirlik/2018 Sürdürülebilirlik RaporuÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİnsan Kaynakları3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulunun kilit yönetici poziyonları için halefiyet planı geliştirmedeki rolüne şirket içi düzenlemelerinde yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal Yönetim/ Politikalar ve Sürdürülebilirlik/insan hakları politikası ve rehber maddeleriPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal Yönetim/ Politikalar ve Sürdürülebilirlik/insan hakları politikası ve rehber maddeleriİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim/Politikalar/Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri/Sürdürülebilirlik/2018 Sürdürülebilirlik Raporuİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKurumsal Yönetim/Politikalar/Etik Kurallarİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim ve Finansal Operasyonel verilerKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı ilişkileri/Ülker Hakkında/ortaklık yapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleric) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri/Finansal ve Operasyonel Veriler/Faaliyet Raporları/Yönetim Kurulu Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporları / Diğer Hususlard) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporları / Diğer Hususlare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı ilişkileri/Finansal ve Operasyonel Verileri/Faaliyet Raporları / Diğer Hususlarf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/İlişkili taraf işlemlerig) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri/Sürdürülebilirlik Çalışmalarıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 89Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKURUMSAL YÖNETİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırHAYIR4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYATIRIMCI İLİŞKİLERİ/YÖNETİM KURULU/KOMİTELERKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538368Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - HALİL BÜLENT ÇORAPÇI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ahmet Murat YALNIZOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ahmet Murat YALNIZOĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - HALİL BÜLENT ÇORAPÇI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Verda Beste TAŞAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - HALİL BÜLENT ÇORAPÇI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ahmet Murat YALNIZOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824743BIST