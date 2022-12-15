***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bu açıklama Borsa İstanbul'un 15.12.2022 tarih ve E-18454353-100.6-13371 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087600BIST