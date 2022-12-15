***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.12.2022 17:49
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bu açıklama Borsa İstanbul'un 15.12.2022 tarih ve E-18454353-100.6-13371 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087600
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0380
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.065,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.065,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6426
|% 0,11
|
|Euro
|19,8417
|19,8614
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,7086
|22,8225
|% -1,59
|
|Frank
|19,9968
|20,1172
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9413
|4,9660
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,91
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,29
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.202
|7.261
|-67,00
|
|Yarım
|3.488
|3.550
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|-0,44
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem