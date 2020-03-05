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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.03.2020 21:41
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***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.            Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre satış işlemlerinde hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, ayrıca SPK'nın 2013 yılından beri yürürlükte bulunan Seri: IV N41 sayılı Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında 2019 yılı ilişkili taraf satış tutarının konsolide satış veya maliyet toplamına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşması nedeniyle işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak ekte verilen "Ülker Bisküvi 2020 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporu"'nun KAP'ta yayınlanmasına karar verilmiştir.  Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824740


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Frank 6,4295 6,4682 % 1,62  
Riyal 1,6258 1,6339 % 0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.674 35,44  
Altın Gr. 329 329 8,76  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,44 17,46 0,21  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,06  
B. Petrol 49,88 49,88 -1,25  
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