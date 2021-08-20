***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOperasyonel verimlilik ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, Esenyurt fabrikasında üretimi yapılan kek işini, kek üretiminde kalite, verimlilik ve rekabet avantajını arttırma stratejisi dahilinde Gebze fabrikasında yer alan ve genişleme projeleri için ayrılan alana taşınmasına ve Esenyurt'taki binanın arsasıyla beraber satılmasına karar verilmiştir.Esenyurt fabrikasında çalışan personelimiz diğer üretim tesislerimizde istihdam edilecektir. Üretimin devamlılığı için taşınma işlemi 2021 yılı sonuna kadar yayılarak hayata geçirilecektir. Ülker Bisküvi, kek işini aynı kapasite ve büyüme hedefiyle sürdürecek, inovatif ürünleri, ihracatı, istihdamı, yatırımlarıyla hem paydaşlarına hem ülkesine değer katmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959747BIST