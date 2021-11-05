***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 16:24
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülker Bisküvi yatırımcı sunumu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975169
BIST
16:381.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.583
En Düşük
1.569
16:389,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0163
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:3811,1812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0450
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:38561,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,57
|Açılış
|: 561,19
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,90
|179.697.456
|% 9,43
|
|EUYO
|3,73
|3.127.909
|% 8,75
|
|RALYH
|8,87
|130.426.856
|% 8,04
|
|GARFA
|14,20
|4.440.083
|% 7,74
|
|BASGZ
|25,24
|4.253.293
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|56.000.272
|% -9,99
|
|RODRG
|14,16
|2.554.361
|% -5,98
|
|SNGYO
|4,20
|61.750.959
|% -5,83
|
|GSRAY
|4,13
|263.876.961
|% -5,71
|
|THYAO
|17,50
|2.884.729.717
|% 3,12
|
|GARAN
|10,60
|2.357.159.298
|% 1,44
|
|TUPRS
|145,40
|835.056.727
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,05
|617.476.225
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,99
|611.175.604
|% 0,34
|
|TSKB
|1,57
|412.301.140
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,09
|510.207.992
|% 1,95
|
|GARAN
|10,60
|2.357.159.298
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,99
|611.175.604
|% 0,34
|
|THYAO
|17,50
|2.884.729.717
|% 3,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6956
|9,6992
|% 0,17
|
|Euro
|11,1753
|11,1812
|% -0,40
|
|Sterlin
|13,0287
|13,0940
|% -0,19
|
|Frank
|10,5570
|10,6206
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5783
|2,5912
|% 0,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,30
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|0,10
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|0,05
|
|Çeyrek
|896
|917
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|0,06
|
|B. Petrol
|81,42
|81,42
|0,88
|