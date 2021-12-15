***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 2016 yılından bu yana CFO olarak görev yapan Cenker Uçan, Yıldız Holding'e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global'de Finans Transformasyon Başkan Yardımcılığına 03.01.2022 tarihi itibariyle atanmıştır. Şirketimizde CFO görevine, 03.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Fulya Banu Sürücü getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983376BIST