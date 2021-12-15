***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2021 15:00
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 2016 yılından bu yana CFO olarak görev yapan Cenker Uçan, Yıldız Holding'e bağlı atıştırmalık şirketi pladis Global'de Finans Transformasyon Başkan Yardımcılığına 03.01.2022 tarihi itibariyle atanmıştır. Şirketimizde CFO görevine, 03.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Fulya Banu Sürücü getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983376
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0082
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0334
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7888
|14,8008
|% -0,02
|
|Euro
|16,6973
|16,7557
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|5,47
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,03
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|0,05
|