***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2023 18:40
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet BAL, Sn.Füsun KURAN, Sn.Fatma Pınar ILGAZ'ın bağımsız üyelikleri için aday teklifini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapor halinde tarafımıza sunmuştur. Sn. Ahmet BAL,Sn.Füsun KURAN, Sn.Fatma Pınar ILGAZ'ın adaylıklarının Kurumsal Yönetim Komite Raporu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yapılacak olan ilk genel kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124656
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|29.532.445
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|ARMDA
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|33.303.176
|% 10,00
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|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
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|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
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|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
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|YONGA
|31,48
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|% -9,95
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|PENTA
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|753.091.322
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|MEPET
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|30.516.803
|% -9,87
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|ASELS
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|ISCTR
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|EREGL
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|% -0,70
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|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
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|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
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|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
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|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
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|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
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|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
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|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9675
|18,9883
|% 0,07
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|Euro
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|% 0,27
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|Sterlin
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|% -0,04
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|Frank
|20,6838
|20,8084
|% 0,03
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|Riyal
|5,0380
|5,0633
|% -0,02
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.846
|7.925
|11,00
|
|Yarım
|3.833
|3.878
|6,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.939
|3,00
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|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|13,22
|13,25
|0,00
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|B. Petrol
|77,44
|77,44
|-0,06
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