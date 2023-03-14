***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet BAL, Sn.Füsun KURAN, Sn.Fatma Pınar ILGAZ'ın bağımsız üyelikleri için aday teklifini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapor halinde tarafımıza sunmuştur. Sn. Ahmet BAL,Sn.Füsun KURAN, Sn.Fatma Pınar ILGAZ'ın adaylıklarının Kurumsal Yönetim Komite Raporu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yapılacak olan ilk genel kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124656BIST