***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2023 08:08
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülker Bisküvi yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149350
BIST
10:284.501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -35,59
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.500
10:2819,5305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5341
En Düşük
19,4851
10:2821,4408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0526
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4460
En Düşük
21,3327
10:281.273,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,37
BIST En Aktif Hisseler10:28
|EGPRO
|58,85
|9.673.822
|% 10,00
|
|FADE
|8,32
|5.768.406
|% 9,91
|
|ULAS
|15,40
|4.448.807
|% 9,84
|
|ZOREN
|4,43
|103.206.394
|% 8,31
|
|BRSAN
|135,00
|146.913.702
|% 8,00
|
|AVHOL
|21,12
|2.250.209
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|139.716.799
|% -9,96
|
|AYEN
|19,11
|16.306.809
|% -7,68
|
|TUKAS
|11,22
|26.956.827
|% -7,50
|
|MERCN
|28,48
|3.756.377
|% -6,81
|
|ISCTR
|12,34
|583.456.010
|% 1,82
|
|CWENE
|117,30
|455.159.225
|% -0,76
|
|THYAO
|128,10
|403.813.130
|% -0,54
|
|KCHOL
|86,45
|387.996.677
|% -0,46
|
|DOAS
|127,10
|347.973.028
|% 6,99
|
|ISCTR
|12,34
|583.456.010
|% 1,82
|
|EKGYO
|5,55
|160.891.497
|% 1,09
|
|ZOREN
|4,43
|103.206.394
|% 8,31
|
|YKBNK
|10,45
|186.803.508
|% 0,58
|
|DOHOL
|8,55
|120.031.700
|% -2,73
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5263
|19,5305
|% 0,09
|
|Euro
|21,4317
|21,4408
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,6027
|24,7261
|% 0,18
|
|Frank
|21,8803
|22,0122
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1903
|5,2163
|% 0,04
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-5,67
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.559
|4.661
|2,00
|
|Çeyrek
|2.273
|2.316
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,12
|0,04
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|-0,38
|