***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 11 Temmuz 2023 tarihli duyurusunda belirtmiş olduğu geri alım teklifini ekte detayları belirtilmiş olan duyuru metninde de görüleceği üzere sonuçlandırmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173857BIST