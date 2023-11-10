***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyada yer almaktadır. Şirketimizin 2023 3.çeyrek sonuçlarına ve 2023 yılı beklentilerine ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/ bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan 2023 3. Çeyrek Sonuçlar Sunumundan ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216908BIST