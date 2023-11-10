***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2023 11:21
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyada yer almaktadır. Şirketimizin 2023 3.çeyrek sonuçlarına ve 2023 yılı beklentilerine ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/ bulunan Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan 2023 3. Çeyrek Sonuçlar Sunumundan ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216908
BIST
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12:167.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -45,79
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1628,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0933
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1630,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0497
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:161.794,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:16
|BYDNR
|35,06
|54.379.441
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|252.860.952
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.979.670
|% 9,97
|
|BANVT
|133,60
|55.297.955
|% 9,96
|
|PKENT
|244,00
|177.002.275
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|VANGD
|23,50
|2.022.974
|% -6,75
|
|THYAO
|229,60
|2.719.031.108
|% -0,26
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|TUPRS
|150,90
|1.518.639.383
|% 0,20
|
|DOAS
|291,75
|1.201.854.935
|% 2,28
|
|EREGL
|38,00
|1.131.800.637
|% 1,28
|
|EKGYO
|6,93
|657.046.419
|% 1,46
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|IHLAS
|1,21
|95.165.954
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|294.311.609
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|1.031.314.538
|% 0,30
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5485
|28,5565
|% 0,33
|
|Euro
|30,4761
|30,4898
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,7775
|34,9519
|% 0,30
|
|Frank
|31,4950
|31,6847
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5893
|7,6274
|% 0,31
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|855,72
|857,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,56
|959,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,54
|1.954,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:16
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 85 kaybederek (% -0.58 ) 6, 776
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, BYDNR, SANEL, BANVT, IHLGM, ARDYZ, PKENT
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12:29
IHYAY, TUREX, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında