***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.10.2020 21:17
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihraç ve satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.10.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2021
2 30.10.2021
3 30.04.2022
4 30.10.2022
5 30.04.2023
6 30.10.2023
7 30.04.2024
8 30.10.2024
9 30.04.2025
10 30.10.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen ve S&P tarafından B+ (durağan), Fitch tarafından ise BB- (negatif) olarak derecelendirilen 650.000.000 ABD Doları nominal değerli, tahvillerin ihraç ve satışı 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmış söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) kote edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885233
BIST