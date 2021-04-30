***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.10.2025Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitSatışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.04.2021 Evet2 30.10.20213 30.04.20224 30.10.20225 30.04.20236 30.10.20237 30.04.20248 30.10.20249 30.04.202510 30.10.2025Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin 650 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 30/04/2021 tarihli 1 nolu kuponlarının ödemesi için 17.630.760 ABD Doları ve 4.956.740 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933244BIST