***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 2.Nolu kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 30 EKim 2021 tarihli kupon ödemesi hafta sonuna gelmesi nedeni ile 27 Ekim 2021 olarak değiştirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.10.2025Vade (Gün Sayısı) ldi mi?1 30.04.2021 Evet2 27.10.2021 Evet3 30.04.20224 30.10.20225 30.04.20236 30.10.20237 30.04.20248 30.10.20249 30.04.202510 30.10.2025Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin 650 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 30/10/2021 tarihli 2 nolu kuponlarının ödemesi için 18.821.260,25 ABD Doları ve 3.766.239,75 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere bugün (27.10.2021) transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972837BIST