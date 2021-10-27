***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 16:17
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 2.Nolu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 30 EKim 2021 tarihli kupon ödemesi hafta sonuna gelmesi nedeni ile 27 Ekim 2021 olarak değiştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.10.2025
Vade (Gün Sayısı) ldi mi?
1 30.04.2021 Evet
2 27.10.2021 Evet
3 30.04.2022
4 30.10.2022
5 30.04.2023
6 30.10.2023
7 30.04.2024
8 30.10.2024
9 30.04.2025
10 30.10.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin 650 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 30/10/2021 tarihli 2 nolu kuponlarının ödemesi için 18.821.260,25 ABD Doları ve 3.766.239,75 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere bugün (27.10.2021) transfer edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972837
BIST