***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.03.2020 21:39
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2020
Karar Sayısı
5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 05 / 03 / 2020 KARAR SAYISI: 2020 / 5 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") ve SPK'nın 10.1.2019 tarih 2/49 sayılı kararı uyarınca Türkiye Muhasabe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS"), ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz, Serkan ASLIYÜCE Halil Bülent ÇORAPÇI(YMM)Ahmet Murat YALNIZOĞLU Mali İşler DirektörüDenetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824734
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1341
En Düşük
6,0635
18:056,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1035
|Açılış
|: 6,8160
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|Önceki Kapanış
|: 6,7680
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6,8832
En Düşük
6,7574
18:05329,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 9,29
|Açılış
|: 329,47
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
329,50
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9082
|7,9479
|% 1,43
|
|Frank
|6,4344
|6,4732
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6261
|1,6343
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|34,54
|
|Altın Gr.
|329
|329
|8,81
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,06
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,22
|