***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.08.2021 18:13
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2021
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 12 / 08 / 2021 KARAR SAYISI: 2021 / 17 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR Şirketimizin 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasabe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS"), ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bağımsız incelemeden geçmiş konsolide finansal tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz, Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957696
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0586
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0559
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05481,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,67
|Açılış
|: 481,08
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5476
|8,5498
|% -0,87
|
|Euro
|10,0643
|10,0850
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7977
|11,8568
|% -1,04
|
|Frank
|9,2375
|9,2932
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2768
|2,2882
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,25
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD