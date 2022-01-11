***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÜlker, uluslararası değerlendirme kuruluşu S&P Global tarafından yürütülen, dünya genelinde 1000'in üzerinde şirketin değerlendirildiği, ESG 2021 Endeksi'nde (Environmental, Social & Governance /Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) yer alan tek Türk gıda şirketi olmuştur. Ülker, Türkiye'den farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket arasında ilk üçe girmeyi başardı. Çalışmada yer alan, dünya genelindeki 115 gıda şirketi içinde ise, aldığı puanla en iyi yüzde 6'lık dilime girmiştir. Bununla beraber, Uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Climate Disclosure Project) 2021 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının sonuçlarına göre iklim değişikliğine yönelik yürüttüğü çalışmalarla skorunu koruyarak 2014 yılında birim başına su azaltım oranını, hedeflenen yüzde 30'un üzerine taşıyarak 2020 yılında yüzde 35,4 olarak gerçekleştirmiş, su güvenliği skorunu 1 basamak yükselterek B- seviyesine çıkarmıştır. Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/ adresindeki yatırımcı ilişkileri web sitemize yüklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992673BIST