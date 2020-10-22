***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda talep toplama sürecinin tamamlandığı açıklanan, toplam 650.000.000 ABD Doları nominal tutarda ve yurtdışına satılan tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883064BIST