***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.10.2020 16:20
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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22.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda talep toplama sürecinin tamamlandığı açıklanan, toplam 650.000.000 ABD Doları nominal tutarda ve yurtdışına satılan tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883064
BIST
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491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9310
|7,9393
|% 1,62
|
|Euro
|9,3832
|9,3904
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,3559
|10,4079
|% 1,13
|
|Frank
|8,7130
|8,7655
|% 1,37
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-21,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,74
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