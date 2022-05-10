***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince Sn. Füsun KURAN'ın, mevcut üye Sn. Murat Yalnızoğlu'nun görev süresinin dolmasından dolayı Denetim ve Riskin Erken Saptanması komitesine seçilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına getirilmesine karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite: Ahmet BAL (Başkan), Füsun KURAN (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Pınar ILGAZ (Başkan), Ahmet BAL (Üye),Verda Beste TAŞAR (Üye) Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Füsun KURAN (Başkan), Ahmet BAL (Üye) (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028417BIST