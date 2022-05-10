***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.05.2022 16:36
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince Sn. Füsun KURAN'ın, mevcut üye Sn. Murat Yalnızoğlu'nun görev süresinin dolmasından dolayı Denetim ve Riskin Erken Saptanması komitesine seçilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına getirilmesine karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite: Ahmet BAL (Başkan), Füsun KURAN (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Pınar ILGAZ (Başkan), Ahmet BAL (Üye),Verda Beste TAŞAR (Üye) Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Füsun KURAN (Başkan), Ahmet BAL (Üye) (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028417
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|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2941
|15,3241
|% 0,51
|
|Euro
|16,1464
|16,2116
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,8143
|18,9087
|% 0,37
|
|Frank
|15,4010
|15,4937
|% 0,84
|
|Riyal
|4,0700
|4,0904
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|14,07
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,97
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,28
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
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17:56
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208