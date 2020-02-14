***ULSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.02.2020 16:06
***ULSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/03/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ulusal Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFULFK82015
Nominal Değer (TL)
11.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2020
Vadesi (Gün)
179
İtfa Tarihi
11/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819063
BIST
16:12120.315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -225,34
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.279
16:126,0664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0667
En Düşük
6,0344
16:126,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:12307,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,83
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|656.073.781
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|497.920.548
|% 12,50
|
|GEDIK
|12,19
|56.123.154
|% 11,83
|
|ALCTL
|19,77
|59.556.816
|% 11,01
|
|TUKAS
|12,63
|3.193.098
|% -17,23
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|45.121.409
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,41
|12.524.186
|% -8,02
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,10
|1.227.027.669
|% 3,12
|
|THYAO
|14,90
|1.211.899.515
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,85
|656.073.781
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,20
|582.073.580
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,06
|497.920.548
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,20
|582.073.580
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,85
|656.073.781
|% 18,75
|
|BJKAS
|3,06
|497.920.548
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,23
|191.916.494
|% 1,65
|
|KARSN
|1,92
|280.671.982
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8772
|7,9167
|% 0,21
|
|Frank
|6,1539
|6,1910
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,38
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|0,89
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,43
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|0,93
|