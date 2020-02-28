***ULSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.02.2020 15:15
***ULSFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ULSFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/03/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ulusal Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFULFK72016
Nominal Değer (TL)
8.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/03/2020
Vadesi (Gün)
125
İtfa Tarihi
02/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822765
BIST
15:30106.625
En Yüksek
|Değişim
|: -3,44%
|| -3.792,92
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:306,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,2120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:306,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:30323,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,74
|Açılış
|: 323,48
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,88
|14.423.312
|% 16,20
|
|OYAYO
|3,87
|30.406.702
|% 14,50
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|7.901.104
|% 7,75
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|BUCIM
|3,46
|1.348.453
|% -9,90
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,88
|1.273.865.880
|% -2,22
|
|ASELS
|27,98
|881.465.955
|% 0,00
|
|GARAN
|9,66
|415.305.538
|% -5,20
|
|AKBNK
|6,77
|225.553.096
|% -6,10
|
|YKBNK
|2,34
|224.698.818
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,41
|169.613.251
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,23
|145.409.391
|% -4,65
|
|ODAS
|1,99
|222.708.000
|% -2,45
|
|THYAO
|11,88
|1.273.865.880
|% -2,22
|
|YKBNK
|2,34
|224.698.818
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9736
|8,0136
|% 0,04
|
|Frank
|6,4013
|6,4399
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6503
|1,6586
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-14,59
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-16,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|-15,80
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,64
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-0,96
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