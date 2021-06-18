***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2021 16:54
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz, 15.06.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında, 2021 Finansal Yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Seçilmesine Karar Verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943113
BIST
17:001.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,97
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
17:008,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:0010,3820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0155
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:00498,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:00
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.273.169
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.901.089
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.315.728
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|10.992.751
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,14
|20.032.434
|% -5,54
|
|THYAO
|14,46
|1.267.779.439
|% -1,36
|
|GARAN
|8,22
|724.587.062
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,10
|688.031.777
|% -0,94
|
|EREGL
|17,93
|607.672.496
|% -4,17
|
|KRDMD
|6,88
|496.014.158
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,10
|688.031.777
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,16
|318.995.784
|% -0,46
|
|GARAN
|8,22
|724.587.062
|% 0,37
|
|THYAO
|14,46
|1.267.779.439
|% -1,36
|
|KRDMD
|6,88
|496.014.158
|% -4,04
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7370
|8,7410
|% 0,25
|
|Euro
|10,3748
|10,3820
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0546
|12,1151
|% -0,43
|
|Frank
|9,4382
|9,4951
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3223
|2,3340
|% 0,18
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-0,03
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|12,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,62
|
|Yarım
|1.589
|1.633
|5,62
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,10
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:13ATATP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 416 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 10, 943.00 milyon TL de
-
17:11VERTU
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 489 adet işlem
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17:10SEYKM
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 471 adet işlem
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, ARCLK