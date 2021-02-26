***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.02.2021 18:19
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913421
BIST
18:001.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -16,06
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:007,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1276
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:009,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1129
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:00416,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,31
|Açılış
|: 416,23
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MARTI
|2,53
|101.559.205
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.443.776
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|507.057
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|993.949
|% 10,00
|
|EGGUB
|224,70
|155.706.464
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.122.084
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.019.953
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.010.079
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|THYAO
|13,53
|2.433.630.264
|% 1,05
|
|KOZAL
|129,30
|1.826.219.595
|% 0,86
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|PGSUS
|89,20
|1.095.671.963
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,24
|896.430.342
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|463.500.438
|% -3,49
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|KARSN
|4,04
|861.528.850
|% -4,49
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4757
|7,4811
|% 1,75
|
|Euro
|9,0636
|9,0738
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3521
|% 0,31
|
|Frank
|8,1530
|8,2021
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9714
|1,9812
|% 0,85
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-21,29
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|