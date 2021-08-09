***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2021/2 Dönem Faaliyet Raporu Ekte PDF Olarak Yer Almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956284BIST