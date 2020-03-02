***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 -303 3.873 50.871 27.121 131.562Yeni Bakiye50.000 -303 3.873 50.871 27.121 131.562Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-782 -782Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)19.379 19.379Kar Dağıtımı7.101 874 13.994 -27.121 -5.152Dağıtılan Temettü-5.152 -5.152Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.101 874 -7.975Diğer27.121 -27.121Dönem Sonu Bakiyeler50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-2 -2Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-2 -2Yeni Bakiye50.000 7.101 -1.085 4.747 64.863 19.379 145.005Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-529 -529İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 -50.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18.807 18.807Kar Dağıtımı19.379 -19.379Diğer19.379 -19.379Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ27 260.791 301.778FAKTORİNG GELİRLERİ260.791 301.778Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler228.583 274.020İskontolu226.387 269.360Diğer2.196 4.660Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar32.208 27.758İskontolu32.200 27.753Diğer8 5FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -158.001 -200.775Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-70.810 -104.712Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-82.486 -77.482Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.026 -382İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.679 -18.199BRÜT KAR (ZARAR)102.790 101.003ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)28 -61.625 -64.290Personel Giderleri-41.788 -46.114Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-157 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-17.165 -16.906Diğer-2.515 -1.270BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)41.165 36.713DİĞER FAALİYET GELİRLERİ29 4.159 9.549Bankalardan Alınan Faizler1.155 5.789Kambiyo İşlemleri Karı11 231Diğer2.993 3.529KARŞILIK GİDERLERİ31 -20.688 -20.284Özel Karşılıklar-20.688 -20.284DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -160 -346Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -30Kambiyo İşlemleri Zararı-160 -316NET FAALİYET KARI (ZARARI)24.476 25.632BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.476 25.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)33 -5.669 -6.253Cari Vergi Karşılığı-4.006 -5.264Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.663 -989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)18.807 19.379DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI18.807 19.379Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.807 19.379Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı41.842 19.863Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri229.738 279.809Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-156.975 -200.393Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 32.208 27.758Elde Edilen Diğer Kazançlar3.004 3.760Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar8 1.953 2.202Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-42.142 -47.066Ödenen Vergiler33 -9.270 -13.379Diğer-16.674 -32.828Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-12.745 26.466Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-309.554 358.901Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.229 1.683Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)443 333Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.077 -296Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)291.926 -333.453Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.592 -702Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı29.097 46.329YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10 11 0 -1.229Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10 11 11 142Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları11 -1.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 25.135 70.514Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -54.317 -109.158İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -4.500Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-29.182 -43.144Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-74 2.098Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 3.192 1.094Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 3.118 3.192Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.807 19.379DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-529 -782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-529 -782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -661 -978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12 132 196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.278 18.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 3.118 0 3.118 3.191 1 3.192GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)947.790 0 947.790 661.275 0 661.275Faktoring Alacakları7 945.964 0 945.964 659.051 0 659.051İskontolu Faktoring Alacakları (Net)932.048 0 932.048 640.188 0 640.188Diğer Faktoring Alacakları13.916 0 13.916 18.863 0 18.863Takipteki Alacaklar8 42.607 42.607 45.875 45.875Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-40.781 -40.781 -43.651 -43.651ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 19.066 19.066 13.052 13.052MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 380 380 430 430YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 15.503 15.503 17.034 17.034DİĞER AKTİFLER14 18.230 18.230 20.047 20.047ARA TOPLAM1.004.087 0 1.004.087 715.029 1 715.030SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.004.087 0 1.004.087 715.029 1 715.030YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 797.647 797.647 501.004 501.004FAKTORİNG BORÇLARI17 1.249 1.249 806 806KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 4.278 20 4.298 2.002 219 2.221İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 26.290 26.290 55.498 55.498GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR20 3.528 3.528 2.464 2.464Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.528 3.528 2.464 2.464CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 7.792 7.792 8.030 8.030ARA TOPLAM840.784 20 840.804 569.804 219 570.023SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR163.283 163.283 145.007 145.007Ödenmiş Sermaye22 100.000 100.000 50.000 50.000Sermaye Yedekleri22 7.101 7.101 7.101 7.101Diğer Sermaye Yedekleri7.101 7.101 7.101 7.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.614 -1.614 -1.085 -1.085Kar Yedekleri23 4.747 4.747 4.747 4.747Yasal Yedekler4.747 4.747 4.747 4.747Kar veya Zarar53.049 53.049 84.244 84.244Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı24 34.242 34.242 64.865 64.865Dönem Net Kâr veya Zararı18.807 18.807 19.379 19.379YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.004.067 20 1.004.087 714.811 219 715.030Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ547 547 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ7 190.374 837 191.211 173.573 741 174.314ALINAN TEMİNATLAR7 23.773.162 357 23.773.519 18.187.173 316 18.187.489VERİLEN TEMİNATLAR26 59.245 0 59.245 74.110 0 74.110TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.006.307 40.968 1.047.275 761.254 10.160 771.414NAZIM HESAPLAR TOPLAMI25.029.635 42.162 25.071.797 19.196.110 11.217 19.207.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823425BIST