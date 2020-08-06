***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007Yeni Bakiye50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-121 10.141 10.020İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 -50.000Kar Dağıtımı19.379 -19.379Diğer19.379 -19.379Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.206 4.747 34.244 10.141 155.027Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Yeni Bakiye100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.593 1.593Kar Dağıtımı18.807 -18.807Diğer18.807 -18.807Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.614 4.747 53.049 1.593 164.876Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 93.969 135.241 41.409 68.831FAKTORİNG GELİRLERİ93.969 135.241 41.409 68.831Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler76.737 120.286 32.368 60.730İskontolu76.076 119.076 32.017 60.153Diğer661 1.210 351 577Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar17.232 14.955 9.041 8.101İskontolu17.208 14.947 9.031 8.099Diğer24 8 10 2FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)31 -55.493 -85.084 -24.311 -44.276Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-24.644 -42.764 -11.259 -22.041Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-28.751 -40.218 -12.173 -21.923Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-134 -194 -62 -95İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.964 -1.908 -817 -217Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)38.476 50.157 17.098 24.555ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)29 -36.583 -29.130 -17.275 -15.096Personel Giderleri-26.694 -19.233 -12.832 -9.556Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 -122 0 -122Genel İşletme Giderleri-9.092 -9.147 -4.066 -5.064Diğer-797 -628 -377 -354BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.893 21.027 -177 9.459DİĞER FAALİYET GELİRLERİ30 2.176 2.872 1.004 1.315Bankalardan Alınan Faizler971 894 498 403Kambiyo İşlemleri Karı2 1 2 0Diğer1.203 1.977 504 912KARŞILIK GİDERLERİ32 -1.768 -10.472 -332 -4.928Özel Karşılıklar-1.768 -10.472 -332 -4.928DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-78 -72 -75 -60Kambiyo İşlemleri Zararı33 -78 -72 -75 -60NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.223 13.355 420 5.786BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.223 13.355 420 5.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)34 -630 -3.214 -159 -1.509Cari Vergi Karşılığı-2.673 -678Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-630 -541 -159 -831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.593 10.141 261 4.277DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.593 10.141 261 4.277Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.593 10.141 261 4.277Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı12.196 28.415Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri77.710 121.180Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-47.794 -75.741Alınan Ücret ve Komisyonlar28 17.232 14.955Elde Edilen Diğer Kazançlar1.203 1.978Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar8 640 1.480Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-26.694 -19.580Ödenen Vergiler34 -5.786Diğer-10.101 -10.071Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.567 31.204Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış210.284 -105.578Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9.850 -9.742Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)502 431Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-291 3.297Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-214.929 140.203Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.849 2.593Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.763 59.619YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10 11 -696 -671Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller150 8Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-546 -663FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17 18.434 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı17 -26.500 -57.315Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-8.066 -57.315Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.151 1.641Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 3.118 3.192Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 10.269 4.833Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.593 10.141DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 -121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13 0 34Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.593 10.020Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 10.269 0 10.269 3.118 0 3.118GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)733.745 0 733.745 947.790 0 947.790Faktoring Alacakları7 733.272 0 733.272 945.964 0 945.964İskontolu Faktoring Alacakları (Net)717.921 0 717.921 932.048 0 932.048Diğer Faktoring Alacakları15.351 0 15.351 13.916 0 13.916Takipteki Alacaklar8 42.382 0 42.382 42.607 0 42.607Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-41.909 0 -41.909 -40.781 0 -40.781ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 18.802 0 18.802 19.066 0 19.066MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 12 392 0 392 380 0 380YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 14.873 0 14.873 5.503DİĞER AKTİFLER15 11.161 0 11.161 18.230 0 18.230ARA TOPLAM789.242 0 789.242 1.004.087 0 1.004.087SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI789.242 0 789.242 1.004.087 0 1.004.087YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 589.168 0 589.168 797.647 0 797.647FAKTORİNG BORÇLARI18 1.751 0 1.751 1.249 0 1.249KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR19 4.007 0 4.007 4.278 20 4.298İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 19.339 0 19.339 26.290 0 26.290GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR21 3.527 3.527 3.528 0 3.528Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.527 3.527 3.528 0 3.528CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER20 6.574 0 6.574 7.792 0 7.792ARA TOPLAM624.366 0 624.366 840.784 20 840.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR23 164.876 164.876 163.283 163.283Ödenmiş Sermaye100.000 100.0 100.000Sermaye Yedekleri7.101 7.101 7.101 7.101Diğer Sermaye Yedekleri7.101 7.101 7.101 7.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.614 -1.614 -1.614 -1.614Kar Yedekleri24 4.747 4.747 4.747 4.747Yasal Yedekler4.747 4.747 4.747 4.747Kar veya Zarar54.642 54.642 53.049 53.049Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 53.049 53.049 34.242 34.242Dönem Net Kâr veya Zararı1.593 1.593 18.807 18.807YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI789.242 0 789.242 1.004.067 20 1.004.087Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 547 0 547RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ7 168.941 964 169.905 190.374 837 191.211ALINAN TEMİNATLAR7 25.734.162 412 25.734.574 23.773.162 357 23.773.519VERİLEN TEMİNATLAR27 41.658 0 41.658 59.245 0 59.245TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0EMANET KIYMETLER779.280 40.224 819.504 1.006.307 40.968 1.047.275NAZIM HESAPLAR TOPLAMI26.724.041 41.600 26.765.641 25.029.635 42.162 25.071.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866134BIST