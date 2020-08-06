***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
06.08.2020 18:24
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007
Yeni Bakiye
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121 10.141 10.020
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 -50.000
Kar Dağıtımı
19.379 -19.379
Diğer
19.379 -19.379
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.206 4.747 34.244 10.141 155.027
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.593 1.593
Kar Dağıtımı
18.807 -18.807
Diğer
18.807 -18.807
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 53.049 1.593 164.876
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 93.969 135.241 41.409 68.831
FAKTORİNG GELİRLERİ
93.969 135.241 41.409 68.831
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
76.737 120.286 32.368 60.730
İskontolu
76.076 119.076 32.017 60.153
Diğer
661 1.210 351 577
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.232 14.955 9.041 8.101
İskontolu
17.208 14.947 9.031 8.099
Diğer
24 8 10 2
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -55.493 -85.084 -24.311 -44.276
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.644 -42.764 -11.259 -22.041
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-28.751 -40.218 -12.173 -21.923
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-134 -194 -62 -95
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.964 -1.908 -817 -217
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
38.476 50.157 17.098 24.555
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -36.583 -29.130 -17.275 -15.096
Personel Giderleri
-26.694 -19.233 -12.832 -9.556
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -122 0 -122
Genel İşletme Giderleri
-9.092 -9.147 -4.066 -5.064
Diğer
-797 -628 -377 -354
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.893 21.027 -177 9.459
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30 2.176 2.872 1.004 1.315
Bankalardan Alınan Faizler
971 894 498 403
Kambiyo İşlemleri Karı
2 1 2 0
Diğer
1.203 1.977 504 912
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -1.768 -10.472 -332 -4.928
Özel Karşılıklar
-1.768 -10.472 -332 -4.928
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-78 -72 -75 -60
Kambiyo İşlemleri Zararı
33 -78 -72 -75 -60
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.223 13.355 420 5.786
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.223 13.355 420 5.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -630 -3.214 -159 -1.509
Cari Vergi Karşılığı
-2.673 -678
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-630 -541 -159 -831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.593 10.141 261 4.277
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.593 10.141 261 4.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.593 10.141 261 4.277
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
12.196 28.415
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
77.710 121.180
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-47.794 -75.741
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28 17.232 14.955
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.203 1.978
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 640 1.480
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.694 -19.580
Ödenen Vergiler
34 -5.786
Diğer
-10.101 -10.071
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.567 31.204
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
210.284 -105.578
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.850 -9.742
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
502 431
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-291 3.297
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-214.929 140.203
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.849 2.593
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.763 59.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 11 -696 -671
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
150 8
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-546 -663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17 18.434 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
17 -26.500 -57.315
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.066 -57.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.151 1.641
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 3.118 3.192
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 10.269 4.833
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.593 10.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 0 34
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.593 10.020
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 10.269 0 10.269 3.118 0 3.118
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
733.745 0 733.745 947.790 0 947.790
Faktoring Alacakları
7 733.272 0 733.272 945.964 0 945.964
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
717.921 0 717.921 932.048 0 932.048
Diğer Faktoring Alacakları
15.351 0 15.351 13.916 0 13.916
Takipteki Alacaklar
8 42.382 0 42.382 42.607 0 42.607
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-41.909 0 -41.909 -40.781 0 -40.781
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 18.802 0 18.802 19.066 0 19.066
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 12 392 0 392 380 0 380
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 14.873 0 14.873 5.503
DİĞER AKTİFLER
15 11.161 0 11.161 18.230 0 18.230
ARA TOPLAM
789.242 0 789.242 1.004.087 0 1.004.087
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
789.242 0 789.242 1.004.087 0 1.004.087
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 589.168 0 589.168 797.647 0 797.647
FAKTORİNG BORÇLARI
18 1.751 0 1.751 1.249 0 1.249
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
19 4.007 0 4.007 4.278 20 4.298
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 19.339 0 19.339 26.290 0 26.290
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 3.527 3.527 3.528 0 3.528
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.527 3.527 3.528 0 3.528
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
20 6.574 0 6.574 7.792 0 7.792
ARA TOPLAM
624.366 0 624.366 840.784 20 840.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
23 164.876 164.876 163.283 163.283
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.0 100.000
Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.614 -1.614 -1.614 -1.614
Kar Yedekleri
24 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Kar veya Zarar
54.642 54.642 53.049 53.049
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 53.049 53.049 34.242 34.242
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.593 1.593 18.807 18.807
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
789.242 0 789.242 1.004.067 20 1.004.087
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 547 0 547
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 168.941 964 169.905 190.374 837 191.211
ALINAN TEMİNATLAR
7 25.734.162 412 25.734.574 23.773.162 357 23.773.519
VERİLEN TEMİNATLAR
27 41.658 0 41.658 59.245 0 59.245
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
779.280 40.224 819.504 1.006.307 40.968 1.047.275
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
26.724.041 41.600 26.765.641 25.029.635 42.162 25.071.797
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866134
BIST