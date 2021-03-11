***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-2 -2Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-2 -2Yeni Bakiye50.000 7.101 -1.085 4.747 64.863 19.379 145.005Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-529 18.807 18.278İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 -50.000Kar Dağıtımı19.379 -19.379Diğer19.379 -19.379Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Yeni Bakiye100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)254 2.577 2.831Kar Dağıtımı18.807 -18.807Diğer18.807 -18.807Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ27 186.192 260.791FAKTORİNG GELİRLERİ186.192 260.791Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler134.122 228.583İskontolu132.175 226.387Diğer1.947 2.196Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar52.070 32.208İskontolu51.621 32.200Diğer449 8FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -113.803 -158.001Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-51.840 -70.810Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-58.812 -82.486Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-577 -1.026İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.574 -3.679BRÜT KAR (ZARAR)72.389 102.790ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)28 -71.978 -61.625Personel Giderleri-51.081 -41.788Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-643 -157Genel İşletme Giderleri-17.769 -17.165Diğer-2.485 -2.515BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)411 41.165DİĞER FAALİYET GELİRLERİ29 9.832 4.159Bankalardan Alınan Faizler1.640 1.155Kambiyo İşlemleri Karı10 11Diğer8.182 2.993KARŞILIK GİDERLERİ31 -5.059 -20.688Özel Karşılıklar-5.059 -20.688DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -145 -160Kambiyo İşlemleri Zararı-145 -160NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.039 24.476BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.039 24.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)33 -2.462 -5.669Cari Vergi Karşılığı-3.441 -4.006Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.663Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.577 18.807DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.577 18.807Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.577 18.807Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı9.308 41.842Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri135.762 229.738Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-106.148 -156.975Alınan Ücret ve Komisyonlar27 52.070 32.208Elde Edilen Diğer Kazançlar8.192 3.004Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar8 1.422 1.953Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-51.239 -42.142Ödenen Vergiler33 -7.447 -9.270Diğer-23.304 -16.674Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.232 -12.745Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-123.190 -309.554Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.568 -2.229Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)388 443Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.336 2.077Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)105.892 291.926Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.582 4.592Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.076 29.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10 11 -901 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10 11 202 11Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-699 11FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 52.700 25.135Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -46.766 -54.317Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.934 -29.182Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.311 -74Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 3.118 3.192Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 11.429 3.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.577 18.807DİĞER KAPSAMLI GELİRLER254 -529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar254 -529Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 318 -661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12 -64 132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.831 18.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 11.429 11.429 3.118 3.118GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 1.063.487 0 1.063.487 947.790 0 947.790Faktoring Alacakları7 1.062.672 0 1.062.672 945.964 0 945.964İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.046.070 0 1.046.070 932.048 0 932.048Diğer Faktoring Alacakları16.602 0 16.602 13.916 0 13.916Takipteki Alacaklar8 40.339 0 40.339 42.607 0 42.607Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-39.524 0 -39.524 -40.781 0 -40.781ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 18.004 0 18.004 19.066 0 19.066MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 310 0 310 380 0 380YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 16.418 0 16.418 15.503 0 15.503DİĞER AKTİFLER14 26.725 0 26.725 18.230 0 18.230ARA TOPLAM1.136.373 0 1.136.373 1.004.087 0 1.004.087SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.136.373 0 1.136.373 1.004.087 0 1.004.087YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 909.641 0 909.641 797.647 0 797.647FAKTORİNG BORÇLARI17 1.636 0 1.636 1.249 0 1.249KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 2.962 0 2.962 4.278 20 4.298İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 32.224 0 32.224 26.290 0 26.290GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0KARŞILIKLAR20 3.919 0 3.919 3.528 0 3.528Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.919 0 3.919 3.528 0 3.528CARİ VERGİ BORCU3.237 0 3.237 552 552ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 16.640 0 16.640 7.240 7.240ARA TOPLAM970.259 0 970.259 840.784 20 840.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Satış Amaçlı0 0ÖZKAYNAKLAR166.114 166.114 163.283 163.283Ödenmiş Sermaye22 100.000 100.000 100.000 100.000Sermaye Yedekleri22 7.101 7.101 7.101 7.101Diğer Sermaye Yedekleri7.101 7.101 7.101 7.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.360 -1.360 -1.614 -1.614Kar Yedekleri23 4.747 4.747 4.747 4.747Yasal Yedekler4.747 4.747 4.747 4.747Kar veya Zarar55.626 55.626 53.049 53.049Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı24 53.049 53.049 34.242 34.242Dönem Net Kâr veya Zararı2.577 2.577 18.807 18.807YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.136.373 0 1.136.373 1.004.067 20 1.004.087Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ429 0 429 547 0 547RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ7 191.458 1.034 192.492 191.211ALINAN TEMİNATLAR7 27.998.362 442 27.998.804 23.773.162 357 23.773.519VERİLEN TEMİNATLAR26 59.674 0 59.674 59.245 0 59.245TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.129.610 36.085 1.165.695 1.006.307 40.968 1.047.275NAZIM HESAPLAR TOPLAMI29.379.533 37.561 29.417.094 25.029.635 42.162 25.071.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917348BIST