***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
11.03.2021 18:10
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.865 19.379 145.007
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-2 -2
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-2 -2
Yeni Bakiye
50.000 7.101 -1.085 4.747 64.863 19.379 145.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-529 18.807 18.278
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 -50.000
Kar Dağıtımı
19.379 -19.379
Diğer
19.379 -19.379
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
254 2.577 2.831
Kar Dağıtımı
18.807 -18.807
Diğer
18.807 -18.807
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 186.192 260.791
FAKTORİNG GELİRLERİ
186.192 260.791
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
134.122 228.583
İskontolu
132.175 226.387
Diğer
1.947 2.196
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
52.070 32.208
İskontolu
51.621 32.200
Diğer
449 8
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -113.803 -158.001
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-51.840 -70.810
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-58.812 -82.486
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-577 -1.026
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.574 -3.679
BRÜT KAR (ZARAR)
72.389 102.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -71.978 -61.625
Personel Giderleri
-51.081 -41.788
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-643 -157
Genel İşletme Giderleri
-17.769 -17.165
Diğer
-2.485 -2.515
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
411 41.165
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 9.832 4.159
Bankalardan Alınan Faizler
1.640 1.155
Kambiyo İşlemleri Karı
10 11
Diğer
8.182 2.993
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -5.059 -20.688
Özel Karşılıklar
-5.059 -20.688
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -145 -160
Kambiyo İşlemleri Zararı
-145 -160
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.039 24.476
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.039 24.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -2.462 -5.669
Cari Vergi Karşılığı
-3.441 -4.006
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.663
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.577 18.807
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.577 18.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.577 18.807
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
9.308 41.842
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
135.762 229.738
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-106.148 -156.975
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 52.070 32.208
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.192 3.004
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 1.422 1.953
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-51.239 -42.142
Ödenen Vergiler
33 -7.447 -9.270
Diğer
-23.304 -16.674
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.232 -12.745
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-123.190 -309.554
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.568 -2.229
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
388 443
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.336 2.077
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
105.892 291.926
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.582 4.592
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.076 29.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 11 -901 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 11 202 11
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-699 11
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 52.700 25.135
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -46.766 -54.317
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.934 -29.182
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.311 -74
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 3.118 3.192
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 11.429 3.118
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.577 18.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
254 -529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
254 -529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 318 -661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 -64 132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.831 18.278
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 11.429 11.429 3.118 3.118
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.063.487 0 1.063.487 947.790 0 947.790
Faktoring Alacakları
7 1.062.672 0 1.062.672 945.964 0 945.964
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.046.070 0 1.046.070 932.048 0 932.048
Diğer Faktoring Alacakları
16.602 0 16.602 13.916 0 13.916
Takipteki Alacaklar
8 40.339 0 40.339 42.607 0 42.607
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-39.524 0 -39.524 -40.781 0 -40.781
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 18.004 0 18.004 19.066 0 19.066
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 310 0 310 380 0 380
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 16.418 0 16.418 15.503 0 15.503
DİĞER AKTİFLER
14 26.725 0 26.725 18.230 0 18.230
ARA TOPLAM
1.136.373 0 1.136.373 1.004.087 0 1.004.087
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.136.373 0 1.136.373 1.004.087 0 1.004.087
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
15 909.641 0 909.641 797.647 0 797.647
FAKTORİNG BORÇLARI
17 1.636 0 1.636 1.249 0 1.249
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 2.962 0 2.962 4.278 20 4.298
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 32.224 0 32.224 26.290 0 26.290
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
20 3.919 0 3.919 3.528 0 3.528
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.919 0 3.919 3.528 0 3.528
CARİ VERGİ BORCU
3.237 0 3.237 552 552
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 16.640 0 16.640 7.240 7.240
ARA TOPLAM
970.259 0 970.259 840.784 20 840.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ÖZKAYNAKLAR
166.114 166.114 163.283 163.283
Ödenmiş Sermaye
22 100.000 100.000 100.000 100.000
Sermaye Yedekleri
22 7.101 7.101 7.101 7.101
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.360 -1.360 -1.614 -1.614
Kar Yedekleri
23 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Kar veya Zarar
55.626 55.626 53.049 53.049
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 53.049 53.049 34.242 34.242
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.577 2.577 18.807 18.807
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.136.373 0 1.136.373 1.004.067 20 1.004.087
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
429 0 429 547 0 547
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 191.458 1.034 192.492 191.211
ALINAN TEMİNATLAR
7 27.998.362 442 27.998.804 23.773.162 357 23.773.519
VERİLEN TEMİNATLAR
26 59.674 0 59.674 59.245 0 59.245
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.129.610 36.085 1.165.695 1.006.307 40.968 1.047.275
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
29.379.533 37.561 29.417.094 25.029.635 42.162 25.071.797
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917348
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