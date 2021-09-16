***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
16.09.2021 18:11
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.593 1.593
Kar Dağıtımı
18.807 -18.807 IST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0895
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5415
En Düşük
8,4182
18:0510,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0781
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05481,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,97
|Açılış
|: 481,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5147
|8,5164
|% 1,06
|
|Euro
|10,0395
|10,0506
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,7090
|11,7678
|% 0,68
|
|Frank
|9,1615
|9,2167
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2666
|2,2779
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-37,72
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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