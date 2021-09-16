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***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

16.09.2021 18:11



***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.593 1.593
Kar Dağıtımı
18.807 -18.807 IST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
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1.413
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5147 8,5164 % 1,06  
Euro 10,0395 10,0506 % 0,78  
Sterlin 11,7090 11,7678 % 0,68  
Frank 9,1615 9,2167 % 0,39  
Riyal 2,2666 2,2779 % 1,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -37,72  
Altın Gr. 481 481 -5,14  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,82 22,86 -1,00  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,21  
B. Petrol 75,62 75,62 0,17  
Seans Raporu 18:05
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