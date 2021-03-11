***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.03.2021 15:03
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
2020
Değişikliğin Nedeni
26.02.2021 tarihinde bildirilen Bağımsız Denetim Raporundaki sadece Bağımsız Denetçiye ait imza tarihi güncellenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
26.02.2021 tarihinde bildirilen Bağımsız Denetim Raporundaki sadece Bağımsız Denetçiye ait imza tarihi güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917271
BIST
15:481.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:487,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:488,9271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0289
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:48416,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,38
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|29.350.266
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.357.005
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|KATMR
|4,52
|395.484.684
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|DZGYO
|5,85
|15.426.031
|% -9,16
|
|IZFAS
|7,86
|16.333.962
|% -9,03
|
|SASA
|42,58
|2.553.417.597
|% -8,35
|
|SISE
|7,77
|1.104.624.441
|% 1,04
|
|KOZAL
|127,50
|907.681.275
|% -1,16
|
|GARAN
|9,05
|738.376.432
|% -1,31
|
|PETKM
|6,25
|553.134.434
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,37
|551.452.134
|% -0,42
|
|SISE
|7,77
|1.104.624.441
|% 1,04
|
|DOHOL
|3,45
|489.432.919
|% 2,07
|
|TSKB
|1,71
|210.950.197
|% 0,00
|
|PETKM
|6,25
|553.134.434
|% 0,32
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4617
|7,4660
|% -0,51
|
|Euro
|8,9281
|8,9381
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,3862
|10,4383
|% -0,22
|
|Frank
|8,0382
|8,0866
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9842
|1,9942
|% -0,37
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|10,84
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|-7,53
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,64
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,79
|
Seans Raporu
15:46
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15:58BSOKE
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 497, 687 adet işlem
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15:57ALCTL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 36.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 755, 571 adet işlem
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15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, MGROS, DOHOL
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15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 28 kaybederek (% -0.53 ) 1, 365
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15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, VAKFN, SANEL, KERVT, TRILC, TACTR, SEKFK, UFUK