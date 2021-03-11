***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar2020Değişikliğin Nedeni26.02.2021 tarihinde bildirilen Bağımsız Denetim Raporundaki sadece Bağımsız Denetçiye ait imza tarihi güncellenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar26.02.2021 tarihinde bildirilen Bağımsız Denetim Raporundaki sadece Bağımsız Denetçiye ait imza tarihi güncellenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917271BIST