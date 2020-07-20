***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019 - 31/12/2019Tarih16/07/2020Saati14.00AdresiMaslak Mah. Sümer Sok. N3 Ayazağa Ticaret Merkezi B. Blok Kat:10 Sarıyer - İSTANBULGündem2019 Yılı Olağan Genel Kurul Topantı TutanağıGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Ulusal Faktoring A.Ş.'nin 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurulunda Alınan Kararlar İle İlgili Toplantı Tutanağı Ekte Verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860529BIST