***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.07.2020 16:38
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019 - 31/12/2019
Tarih
16/07/2020
Saati
14.00
Adresi
Maslak Mah. Sümer Sok. N3 Ayazağa Ticaret Merkezi B. Blok Kat:10 Sarıyer - İSTANBUL
Gündem
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Topantı Tutanağı
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Ulusal Faktoring A.Ş.'nin 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurulunda Alınan Kararlar İle İlgili Toplantı Tutanağı Ekte Verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860529
BIST
17:21119.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 797,52
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:216,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:217,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:21400,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 400,54
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.631.721
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.905.366
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.642
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.548.765
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,44
|153.324.568
|% -7,38
|
|DITAS
|30,60
|4.625.555
|% -6,36
|
|AYEN
|5,63
|16.681.832
|% -6,17
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.142.996.957
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|995.576.255
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|878.584.114
|% 9,86
|
|ASELS
|33,20
|750.237.743
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,81
|703.135.013
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.142.996.957
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|703.135.013
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|878.584.114
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.904.785
|% 9,61
|
|SISE
|6,43
|995.576.255
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6394
|8,6828
|% 0,56
|
|Frank
|7,2692
|7,3130
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|6,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.677
|2.690
|22,80
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,20
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,79
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,34
|4,34
|0,08
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|
Seans Raporu
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-
17:31PRKAB
Yüzde 5.54 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 214 adet işlem
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 493, 23 artarak (% 0.37 ) 134, 872
-
17:30XU100
Endeks 119, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 15, 998.00 milyon TL de
-
17:30ITTFH
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 074, 280 adet işlem
-
17:29MARKA
Yüzde 4.73 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 524, 780 adet işlem