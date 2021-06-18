***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih15/06/2021Saati14:00AdresiMaslak Mahallesi Sümer Sokak N1/B Ayazağa Ticaret Merkezi B. Blok Kat: 10 Sarıyer İSTANBULGündemGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Ulusal Faktoring A.Ş.'nin 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurulunda Alınan Kararlar İle İlgili Toplantı Tutanağı Ekte Verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943108BIST