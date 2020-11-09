***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarih ve 69/1347 sayılı toplantısında onaylanan 200.000.000.TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan Tahvil/Bono ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887181BIST