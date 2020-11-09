***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.11.2020 16:15
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarih ve 69/1347 sayılı toplantısında onaylanan 200.000.000.TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan Tahvil/Bono ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887181
BIST
16:261.234
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 42,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:268,0512
En Yüksek
|Değişim
|: -5,49%
|| -0,4681
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:269,5886
En Yüksek
|Değişim
|: -5,31%
|| -0,5378
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:26489,29
En Yüksek
|Değişim
|: -8,51%
|| -45,53
|Açılış
|: 489,29
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TAVHL
|15,95
|330.561.417
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.613.834
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.576.595
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.332.838
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.106.186
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,55
|399.259.656
|% -13,89
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|260.146.310
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,27
|23.379.707
|% -9,97
|
|BURVA
|69,55
|5.370.907
|% -8,91
|
|GARAN
|7,53
|4.064.959.826
|% 7,88
|
|THYAO
|10,68
|1.734.551.262
|% 9,99
|
|PETKM
|4,45
|1.514.762.588
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,50
|1.093.317.421
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,41
|1.086.081.129
|% 7,77
|
|GARAN
|7,53
|4.064.959.826
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,50
|1.093.317.421
|% 7,30
|
|PETKM
|4,45
|1.514.762.588
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,55
|399.259.656
|% -13,89
|
|ODAS
|3,68
|848.359.197
|% 2,22
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0483
|8,0512
|% -5,49
|
|Euro
|9,5689
|9,5886
|% -5,31
|
|Sterlin
|10,5624
|10,6154
|% -5,45
|
|Frank
|8,8287
|8,8818
|% -6,35
|
|Riyal
|2,1373
|2,1481
|% -5,62
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-58,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-43,01
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,66
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|3,84
|
Seans Raporu
16:26
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16:41ARENA
Yüzde 7.09 oranında artışla 42.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 692 adet işlem
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16:40BLCYT
Yüzde 9.64 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 579 adet işlem
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16:39XU100
Endeks 1, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 47 üstünde . İşlem hacmi 27, 089.00 milyon TL de
-
16:38TSPOR
Yüzde 7.56 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 566, 340 adet işlem
-
16:37EREGL
Yüzde 6.52 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 787, 324 adet işlem