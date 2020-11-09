***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.11.2020 16:02
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarih ve 69/1347 sayılı toplantısında onaylanan 200.000.000.TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan Tahvil/Bono ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887160
BIST
16:041.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 40,89
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:048,0722
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -0,4471
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:049,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -0,5366
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:04494,64
En Yüksek
|Değişim
|: -7,51%
|| -40,18
|Açılış
|: 494,64
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TAVHL
|15,95
|328.934.405
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.059.321
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.128.793
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|152.235.926
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.514.379
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|297.962.931
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,72
|239.208.085
|% -8,80
|
|FORMT
|5,01
|2.598.492
|% -7,90
|
|GLRYH
|13,60
|17.537.019
|% -7,73
|
|GARAN
|7,52
|3.703.149.183
|% 7,74
|
|THYAO
|10,68
|1.728.874.415
|% 9,99
|
|PETKM
|4,48
|1.434.427.625
|% 4,43
|
|AKBNK
|5,42
|1.021.389.862
|% 7,97
|
|YKBNK
|2,49
|959.110.320
|% 6,87
|
|GARAN
|7,52
|3.703.149.183
|% 7,74
|
|YKBNK
|2,49
|959.110.320
|% 6,87
|
|PETKM
|4,48
|1.434.427.625
|% 4,43
|
|ODAS
|3,69
|789.319.856
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,52
|297.962.931
|% -15,56
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0612
|8,0722
|% -5,25
|
|Euro
|9,5728
|9,5898
|% -5,30
|
|Sterlin
|10,5654
|10,6183
|% -5,43
|
|Frank
|8,8600
|8,9133
|% -6,02
|
|Riyal
|2,1392
|2,1500
|% -5,54
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-62,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,42
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.273
|3.360
|-271,43
|
|Yarım
|1.582
|1.625
|-131,29
|
|Çeyrek
|794
|813
|-65,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,60
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|3,39
|
Seans Raporu
16:04
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16:16MERKO
Yüzde 8.68 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 180, 491 adet işlem
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