***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.11.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarih ve 69/1347 sayılı toplantısında onaylanan 200.000.000.TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan Tahvil/Bono ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887160BIST