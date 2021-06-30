***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 25 Haziran 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin www.ulusalfaktoring.com adresli internet sitesinde ve halka arzda aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.osmanlimenkul.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan taslak izahname aynı zamanda ekte yer almaktadır.Şirketimiz paylarının muhtemel halka arzına ilişkin izahname henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde ilan edilecektir.Saygılarımızla,Ulusal Faktoring A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945157BIST