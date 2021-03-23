***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 16:23
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.03.2021 tarihli toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, buna göre esas sözleşmenin tadili ve halka arz sürecinin başlatılması için ilgili kurumlara başvuru yapılması sürecinde, Esas Sözleşme Tadili için 23.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919958
BIST
17:101.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:107,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1174
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:109,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1741
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:10440,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,11
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8902
|7,8993
|% 1,51
|
|Euro
|9,3989
|9,4332
|% 1,88
|
|Sterlin
|10,8584
|10,9128
|% 1,16
|
|Frank
|8,4407
|8,4915
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1014
|2,1120
|% 1,80
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:08
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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