***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 22.03.2021 tarihli toplantısında şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, buna göre esas sözleşmenin tadili ve halka arz sürecinin başlatılması için ilgili kurumlara başvuru yapılması sürecinde, Esas Sözleşme Tadili için 23.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919958BIST