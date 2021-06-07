***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Halka Açılma kapsamında, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi ve Esas Sözleşme Tadili ile ilgili yapmış olduğu başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/835 sayılı toplantısında onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940494BIST