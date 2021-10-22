***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2021 - 07.06.2021 - 30.06.2021 - 11.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ödenmiş sermayesinin 100.000.000 TL'den 133.500.000 TL'ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma ve mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l'ye ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların satışı başvurusu SPK'nın 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 33.500.000 adet paylar 2,49 TL'den Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımzla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972022BIST