***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK22011 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.02.2020Vade (Gün Sayısı) 172Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 21,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK22011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,90898Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.02.2020Kayıt Tarihi 13.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.02.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK22011 ISIN Kodlu İskontolu Bono 14.02.2020 Tarihinde Ödemesi 15.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818986BIST