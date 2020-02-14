***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.02.2020 10:33
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK22011 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 172
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 21,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK22011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,90898
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.02.2020
Kayıt Tarihi 13.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.02.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK22011 ISIN Kodlu İskontolu Bono 14.02.2020 Tarihinde Ödemesi 15.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818986
BIST