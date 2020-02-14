***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK82015 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.08.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 12,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK82015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000İhraç Fiyatı 0,94224Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK82015 ISIN Kodlu İskontolu Bono 14.02.2020 Tarihinde Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819106BIST