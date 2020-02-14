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***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.02.2020 17:19
GÜNCEL HABERLER



***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK82015 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK82015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000
İhraç Fiyatı 0,94224
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK82015 ISIN Kodlu İskontolu Bono 14.02.2020 Tarihinde Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819106


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TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8441 7,8834 % -0,21  
Frank 6,1389 6,1759 % -0,10  
Riyal 1,6071 1,6151 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.583 6,07  
Altın Gr. 307 307 1,21  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 0,12  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 57,22 57,22 0,88  
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