***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK52018 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3.Kupon Oran Bildirimi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 270Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK52018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 5,3628 21,51 23,3099 616.722 Evet2 24.02.2020 21.02.2020 24.02.2020 4,4303 17,77 18,9908 509.484,53 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 3,5323 14,651 15,4863 406.214,5Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFK52018 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 22.05.2020 tarihindeki 3. kupon ödemesine ilişkin faiz oranı % 3,5323 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820818BIST