ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|86.786.400
|% 20,00
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|HUBVC
|37,22
|48.596.823
|% 9,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9327
|7,9725
|% 0,77
|Frank
|6,2404
|6,2780
|% 0,62
|Riyal
|1,6340
|1,6421
|% 0,91
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|31,07
|Altın Gr.
|330
|330
|7,92
|Cumhuriyet
|2.142
|2.166
|-7,00
|Tam
|2.129
|2.182
|42,09
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,36
|Çeyrek
|516
|528
|10,19
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,77
|0,24
|Gümüş Gr.
|3,69
|3,70
|0,07
|B. Petrol
|56,24
|56,24
|-1,70
Seans Raporu
- 11:02XU100 Endeks 114, 701 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 2, 205.00 milyon TL de
- 11:02FENER Yüzde -8.45 oranında düşüşle 14.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 047 adet işlem
- 10:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
- 10:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2156, 33 kaybederek (% -1.95 ) 108, 409
- 10:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YBTAS, DESA, YONGA