***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK72016 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2020Vade (Gün Sayısı) 125Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 12,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK72016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000İhraç Fiyatı 0,95816Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK72016 ISIN Kodlu İskontolu Bono 28.02.2020 Tarihinde Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822838BIST