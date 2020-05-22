GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.05.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK52018 ISIN Kodlu 11.500.000.TL tutarındaki Finansman Bonosunun 22.05.2020 tarihli ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK52018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 5,3628 21,51 23,3099 616.722 Evet
2 24.02.2020 21.02.2020 24.02.2020 4,4303 17,77 18,9908 509.484,5 Evet
3 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 3,5323 14,651 15,4863 406.214,5 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 11.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFK52018 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 22.05.2020 tarihinde 3. Kupon ödemesi 406.214,46 TL olarak gerçekleşmiştir Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFK52018 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 22.05.2020 tarihinde anapara ödemesi 11.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846460


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:45102.833
Değişim :  0,18% |  184,08
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
102.895 En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNSUT 19,14 125.729.958 % 10,00  
YAPRK 11,15 20.361.415 % 9,96  
CMENT 39,10 3.481.164 % 9,96  
INTEM 10,61 8.242.889 % 9,95  
CASA 22,36 494.673 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2532 8,2946 % -0,28  
Frank 6,9690 7,0110 % -0,03  
Riyal 1,8066 1,8156 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 8,06  
Altın Gr. 380 380 2,44  
Cumhuriyet 2.452 2.486 11,80  
Tam 2.524 2.551 12,10  
Yarım 1.232 1.247 6,00  
Çeyrek 616 624 2,90  
Gümüş.Ons 17,03 17,07 -0,07  
Gümüş Gr. 3,72 3,72 -0,02  
B. Petrol 34,35 34,35 -1,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru