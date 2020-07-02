***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 13:00
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK72016 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 125
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,29
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK72016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000
İhraç Fiyatı 0,95816
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2020
Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK72016 ISIN Kodlu İskontolu Bono 02.07.2020 Tarihinde Ödemesi 8.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir. .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854014
BIST