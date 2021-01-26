***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.01.2021 16:44
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK52117 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 21,5
16:551.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:557,3459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0587
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:558,9383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0615
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:55439,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,32
|Açılış
|: 439,47
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|26.583.567
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.551.806
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.045.911
|% -9,99
|
|INTEM
|59,15
|11.264.170
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,52
|1.747.559.836
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.698.881.120
|% 0,52
|
|KARSN
|5,68
|1.378.085.167
|% 9,23
|
|KOZAL
|120,00
|1.131.221.931
|% -1,15
|
|DOHOL
|3,97
|801.390.792
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,52
|1.747.559.836
|% 2,02
|
|TSKB
|1,95
|644.029.498
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,53
|484.621.534
|% -1,29
|
|KARSN
|5,68
|1.378.085.167
|% 9,23
|
|IHLGM
|1,54
|371.131.006
|% -1,91
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3433
|7,3459
|% -0,79
|
|Euro
|8,9308
|8,9383
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,0573
|10,1077
|% -0,33
|
|Frank
|8,2549
|8,3046
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% -0,65
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,59
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.903
|2.978
|-17,15
|
|Yarım
|1.403
|1.441
|-8,30
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,15
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,13
|
Seans Raporu
16:55
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17:08OZBAL
Yüzde 6.18 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 708, 414 adet işlem
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17:07YYAPI
Yüzde 6.75 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 288, 567 adet işlem
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17:05XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 25, 841.00 milyon TL de
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17:05MEGAP
Yüzde 6.65 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 280, 281 adet işlem
-
17:05MEGAP
Yüzde 6.65 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 280, 281 adet işlem