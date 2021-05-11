***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK82114 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.08.2021Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK82114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,94309Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK82114 ISIN Kodlu İskontolu Bono 11.05.2021 Tarihinde Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936191BIST