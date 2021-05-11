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***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.05.2021 16:53



***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK82114 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven Yönetim Kurulu Tarihi 11.05.2021 yazılmış olup, Yönetim Kurulu Tarihi 16.10.2020'dir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK82114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,94309
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK82114 ISIN Kodlu İskontolu Bono 11.05.2021 Tarihinde Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936196


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
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