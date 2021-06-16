***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK62124 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.06.2021Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK62124Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,94921Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.06.2021Kayıt Tarihi 15.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.06.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK62124 ISIN Kodlu İskontolu Bono 16.06.2021 Tarihinde Ödemesi 15.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942587BIST