***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFKA2118 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.12.2021Vade (Gün Sayısı) 114Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFKA2118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,93571Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFKA2118 ISIN Kodlu İskontolu Bono 18.08.2021 Tarihinde Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959012BIST