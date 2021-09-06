***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK92113 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK92113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,948Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.09.2021Kayıt Tarihi 03.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.09.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK92113 ISIN Kodlu İskontolu Bono 06.09.2021 Tarihinde Ödemesi 20.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961888BIST