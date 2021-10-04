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***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2021 11:22



***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFKE2114 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,74
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFKE2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,93782
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2021
Kayıt Tarihi 01.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFKE2114 ISIN Kodlu İskontolu Bono 04.10.2021 Tarihinde Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966361


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Altın Gr. 499 499 -1,93  
Cumhuriyet 3.305 3.355 -9,00  
Tam 3.288 3.371 -7,38  
Yarım 1.589 1.631 -3,57  
Çeyrek 797 815 -1,78  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 -0,11  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,03  
B. Petrol 79,22 79,22 -0,06  
Seans Raporu 12:40
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